Новости регионов: пассажирский автобус загорелся в Якутске

В Якутске загорелся пассажирский автобус. Водитель быстро смог открыть двери, что позволило пассажирам самостоятельно эвакуироваться. Автобус был на газовом топливе, его подачу удалось оперативно прекратить. По предварительным данным, никто не пострадал.

Между тем в Ленинградской области медведи не уходят в спячку несмотря на устойчивые заморозки, продолжающиеся уже несколько дней. Как сообщили биологи, это объясняется богатым урожаем ягод, которые являются основным рационом хищников перед зимовкой. Фотоловушки продолжают фиксировать их присутствие в лесах региона.

Кроме того, необычное атмосферное явление сняли жители Ростова-на-Дону. Небо разделилось четкой гранью на две части. Как пишут местные СМИ, это вызвано столкновением холодных и теплых воздушных масс.

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