Новости регионов: отремонтированная дорога провалилась во Владивостоке

Во Владивостоке недавно отремонтированная дорога провалилась после первого дождя. На проспекте Красного Знамени проложили новые трубы к недавно построенному жилому комплексу, но после ливня асфальт пошел волнами. Предположительно, как пишут в местных пабликах, строители или забыли, или решили сэкономить и не сделали гравийную подушку под дорожным полотном.

Тем временем в Хабаровске река Амур никак не замерзнет. Обычно в середине ноября она уже покрыта льдом, но в этом году в регионе тепло не по сезону. Последние дни температура воздуха в Хабаровске была на 4 градуса выше нормы.

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