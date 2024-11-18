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18 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: отремонтированная дорога провалилась во Владивостоке

Новости регионов: отремонтированная дорога провалилась во Владивостоке

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Во Владивостоке недавно отремонтированная дорога провалилась после первого дождя. На проспекте Красного Знамени проложили новые трубы к недавно построенному жилому комплексу, но после ливня асфальт пошел волнами. Предположительно, как пишут в местных пабликах, строители или забыли, или решили сэкономить и не сделали гравийную подушку под дорожным полотном.

Тем временем в Хабаровске река Амур никак не замерзнет. Обычно в середине ноября она уже покрыта льдом, но в этом году в регионе тепло не по сезону. Последние дни температура воздуха в Хабаровске была на 4 градуса выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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