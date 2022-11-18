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18 ноября, 21:15

Происшествия

СК завел еще одно дело после убийства на Севастопольском проспекте

СК завел еще одно дело после убийства на Севастопольском проспекте

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Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

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После убийства женщины на юго-западе Москвы следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту угрозы убийства. Выяснилось, что за день до преступления погибшая вызвала полицию и заявила, что ее преследует знакомый и угрожает убить.

Сегодня утром тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено возле дома на Севастопольском проспекте. Подозреваемый в ее убийстве – 25-летний мужчина – задержан в Тамбовской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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