СК завел еще одно дело после убийства на Севастопольском проспекте

После убийства женщины на юго-западе Москвы следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту угрозы убийства. Выяснилось, что за день до преступления погибшая вызвала полицию и заявила, что ее преследует знакомый и угрожает убить.

Сегодня утром тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено возле дома на Севастопольском проспекте. Подозреваемый в ее убийстве – 25-летний мужчина – задержан в Тамбовской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.