Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области. Тело 29-летней убитой девушки нашли утром 18 ноября вблизи дома на Севастопольской улице.

В ближайшее время 25-летний задержанный – знакомый погибшей – будет доставлен в Москву. По данным СМИ, за день до трагедии девушка вызывала полицию и жаловалась на своего знакомого, который угрожал и преследовал ее после работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

