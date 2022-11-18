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Полицейские задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения в Томской области

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В Томской области полицейским во время задержания пришлось применить табельное оружие. В ходе патрулирования они заметили автомобиль, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону.

На неоднократные призывы остановиться водитель никак не реагировал. Вместо этого он пытался уйти от преследования по бездорожью.

Остановить машину удалось только после стрельбы по колесам. Водитель оказался нетрезв и не понимал, что совершил нарушения. В результате в отношении него составлены материалы об административных правонарушениях по пяти статьям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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