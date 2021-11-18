Легковушка и грузовик столкнулись около поселка Лесные Поляны

Движение затруднено около поселка Лесные Поляны из-за ДТП. Там водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.