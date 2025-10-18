18 октября, 23:15Происшествия
Участие волонтеров в поисках пропавшего подмосковного подростка-зацепера приостановлено
Далее розысками 14-летнего Севы Серова из города Лобни будут заниматься правоохранители. Школьник пропал 13-го октября. У железнодорожных путей Савеловского направления нашли его обувь, телефон и куртку.
Следователи и криминалисты проводят досмотры, опросы, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка. Полиция взяла дальнейшие поиски под свой полный контроль и просит отозвать волонтерские группы.
