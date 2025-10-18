Форма поиска по сайту

18 октября, 23:15

Происшествия

Участие волонтеров в поисках пропавшего подмосковного подростка-зацепера приостановлено

Участие волонтеров в поисках пропавшего подмосковного подростка-зацепера приостановлено

Далее розысками 14-летнего Севы Серова из города Лобни будут заниматься правоохранители. Школьник пропал 13-го октября. У железнодорожных путей Савеловского направления нашли его обувь, телефон и куртку.

Следователи и криминалисты проводят досмотры, опросы, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка. Полиция взяла дальнейшие поиски под свой полный контроль и просит отозвать волонтерские группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаАлексей Пименов

