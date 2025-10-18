18 октября, 21:15Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье
На 99-м километре трассы М-2 в районе Серпухова столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. Водитель бензовоза не смог вовремя затормозить и врезался в машины, стоявшие впереди.
Погибли два водителя – легковушки и бензовоза. Пассажиры легкового авто – шестилетняя девочка и девятилетний мальчик – госпитализированы. Полиция и прокуратура устанавливают причины аварии.
