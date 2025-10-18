Форма поиска по сайту

18 октября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 октября

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-2 в Подмосковье

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: мощный пожар вспыхнул в аэропорту в Бангладеш

Пропавший 5 дней назад подросток в Лобне мог направиться к железной дороге

Отец пропавшего подростка в Лобне рассказал, где видели его сына последний раз

Уголовное дело по пропавшему 14-летнему зацеперу в Лобне передали в полицию

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

Волонтеры приостановили поиски 14-летнего зацепера в подмосковной Лобне

Уголовное дело возбудили после исчезновения 14-летнего зацепера в Лобне

Очередной день поисков 14-летнего Севы из Лобни не принес результатов. Подросток пропал 13 октября, а в субботу на железнодорожных путях Савеловского направления обнаружили его обувь и телефон. Волонтеры были вынуждены приостановить поиски по указанию полиции.

На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, водитель бензовоза не успел затормозить и врезался в стоявшие впереди машины. В результате аварии погибли два водителя, еще двое детей были госпитализированы.

Москвичам в ближайшую неделю снега ждать не стоит. В воскресенье воздух прогреется до плюс 10 градусов, что на два градуса выше климатической нормы. На предстоящей неделе температурный режим сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПобществопогодавидеогородМаксим Шаманин

