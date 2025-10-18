Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 октября

Очередной день поисков 14-летнего Севы из Лобни не принес результатов. Подросток пропал 13 октября, а в субботу на железнодорожных путях Савеловского направления обнаружили его обувь и телефон. Волонтеры были вынуждены приостановить поиски по указанию полиции.

На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, водитель бензовоза не успел затормозить и врезался в стоявшие впереди машины. В результате аварии погибли два водителя, еще двое детей были госпитализированы.

Москвичам в ближайшую неделю снега ждать не стоит. В воскресенье воздух прогреется до плюс 10 градусов, что на два градуса выше климатической нормы. На предстоящей неделе температурный режим сохранится.

