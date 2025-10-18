Отец пропавшего подростка в Лобне рассказал, где видели его сына последний раз

Отец пропавшего 14-летнего подростка в подмосковной Лобне рассказал, что его сына последний раз видели на улице Парковой. Оттуда мальчик, вероятно, направился к железнодорожным путям. По словам мужчины, его сын увлекся зацепингом и мог пойти в сторону станции "Некрасовская".

Волонтеры приостановили поиски по просьбе полиции. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.