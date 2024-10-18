Новости регионов: крупный пожар произошел в Калининградской области

Крупный пожар произошел в Калининградской области. В городе Черняховске загорелся ангар строящегося завода по производству картофеля фри. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. На месте работают 44 спасателя и 15 единиц техники. Территорию оцепила полиция.

В Иркутской области вертолет МЧС эвакуировал экипаж баржи, которая попала в ледяную ловушку на реке. На судне перевозили продукты, однако лед сковал баржу, и она не могла сдвинуться. В результате туда отправился вертолет, и людей подняли на борт. В итоге никто не пострадал.

В Сочи обновили обзорную площадку Роза Пик. Она находится на высоте более двух километров над уровнем моря, и каждый год ее посещают около двух миллионов туристов.

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