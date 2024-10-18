Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал экипаж баржи в Иркутской области

Вертолет МЧС эвакуировал экипаж баржи, которая попала в ледяную ловушку на реке в Иркутской области. На судне перевозили продукты из одного села в другое, однако лед сковал баржу, и она не могла сдвинуться. Спасатели подняли людей на борт вертолета. В результате никто не пострадал.

Тем временем в Санкт-Петербурге автобус провалился колесом в яму с кипятком. Дыра появилась из-за прорвавшейся трубы с горячей водой, которая размыла асфальт.

Между тем в подмосковном поселке под Шатурой бродячие собаки набросились на ребенка. Когда он начал убегать, три пса повалили его на землю во дворе жилого дома. Собак в итоге разогнали прохожие.

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