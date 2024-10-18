Склад загорелся на улице Перерве в Москве

В эти минуты на юго-востоке столицы спасатели тушат пожар. На улице Перерве загорелся склад. Известно, что по этому адресу расположена компания, которая занимается тарой и упаковкой. О возможных пострадавших не сообщается.

Также в ночь на 18 октября произошло ДТП. Предположительно, на пересечении Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца автомобиль Maybach влетел под фуру и получил значительные повреждения. Подробности аварии выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.