Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 07:15

Происшествия

Склад загорелся на улице Перерве в Москве

Склад загорелся на улице Перерве в Москве

Четверых электросамокатчиков заметили на Северо-Восточной хорде в Москве

"Безопасный город": суд арестовал обвиняемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

"Безопасный город": следователи выяснили новые подробности убийства мужчины в Подмосковье

"Безопасный город": в Москве задержаны члены одной из самых жестоких банд 90-х

"Безопасный город": московские таможенники изъяли 360 пачек белорусских сигарет

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Новости регионов: грузовик с фейерверками взорвался в Амурской области

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Дагестане

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

В эти минуты на юго-востоке столицы спасатели тушат пожар. На улице Перерве загорелся склад. Известно, что по этому адресу расположена компания, которая занимается тарой и упаковкой. О возможных пострадавших не сообщается.

Также в ночь на 18 октября произошло ДТП. Предположительно, на пересечении Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца автомобиль Maybach влетел под фуру и получил значительные повреждения. Подробности аварии выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика