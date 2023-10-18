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Новости

Новости

18 октября, 22:00

Происшествия

Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

"Рейд 112": драка произошла на Большой Черкизовской улице в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на автомобиле женщину

Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

Водитель каршеринга столкнулся с Mercedes на юго-востоке Москвы

"Актуальный репортаж": как вернуть взломанный аккаунт бренда в соцсетях

Следствие призвало арестовать многодетную мать, которую обвиняют в торговле детьми

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк

В Москве с 21 по 25 октября изменится расписание электричек на Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщает столичный Дептранс.

В Москве полицейские задержали семейную пару по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД РФ.

На водоотводном канале в Москве закрыли на зиму 17 плавающих фонтанов, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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