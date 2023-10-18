18 октября, 22:00Происшествия
Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков
В Москве с 21 по 25 октября изменится расписание электричек на Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщает столичный Дептранс.
В Москве полицейские задержали семейную пару по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД РФ.
На водоотводном канале в Москве закрыли на зиму 17 плавающих фонтанов, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
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