Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

В Москве с 21 по 25 октября изменится расписание электричек на Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщает столичный Дептранс.

В Москве полицейские задержали семейную пару по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД РФ.

На водоотводном канале в Москве закрыли на зиму 17 плавающих фонтанов, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

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