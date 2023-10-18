Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

Сотрудница управляющей компании, которая переехала на машине женщину в Щелкове, задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, следователи уже провели обыск в самой управляющей компании, на работу которой жаловались возмущенные жильцы.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречном в Щелкове 17 октября. По некоторым данным, местные жители пришли в управляющую компанию с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать. Она, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Пострадавшая получила ушибы и травмы ног.

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