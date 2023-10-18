"Актуальный репортаж": как вернуть взломанный аккаунт бренда в соцсетях

У модных брендов взламывают аккаунты в соцсетях. На этот раз произошла массовая атака. Дизайнеров шантажируют, требуют деньги за возврат страничек, публикуют фейковые объявления о распродажах. И все это продолжается почти месяц.

Кроме репутационного ущерба, речь идет о большой потере выручки. Можно ли вернуть аккаунты? И как наказать злоумышленников?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.