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Новости

18 октября, 16:00

Происшествия

"Актуальный репортаж": как вернуть взломанный аккаунт бренда в соцсетях

"Актуальный репортаж": как вернуть взломанный аккаунт бренда в соцсетях

Следствие призвало арестовать многодетную мать, которую обвиняют в торговле детьми

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк

В Москве заподозрили в торговле людьми мать 15 детей

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Обыски начались в управляющей компании в Щелкове после инцидента с местной жительницей

У модных брендов взламывают аккаунты в соцсетях. На этот раз произошла массовая атака. Дизайнеров шантажируют, требуют деньги за возврат страничек, публикуют фейковые объявления о распродажах. И все это продолжается почти месяц.

Кроме репутационного ущерба, речь идет о большой потере выручки. Можно ли вернуть аккаунты? И как наказать злоумышленников?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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