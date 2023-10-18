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18 октября, 16:30

Происшествия

Следствие призвало арестовать многодетную мать, которую обвиняют в торговле детьми

Следствие призвало арестовать многодетную мать, которую обвиняют в торговле детьми

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Следствие просит арестовать многодетную мать Юлию Логинову, которую обвиняют в торговле людьми. Это же касается и ее предполагаемой сообщницы, сообщили в суде.

Ранее стало известно, что по данному делу задержали еще одну женщину. В телеграм-каналах появилась информация о том, что гражданка Узбекистана родила двоих детей и, вероятно, продала их москвичке. Обоих зарегистрировали по поддельным документам, однако генетическая экспертиза подтвердила, что никакой родственной связи с Логиновой у них нет. При этом всего на иждивении женщины находилось 15 детей, только пятеро считались родными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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