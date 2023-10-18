Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 16:15

Происшествия

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк

В Москве заподозрили в торговле людьми мать 15 детей

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине девушку

"Актуальный репортаж": СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

Автомобиль врезался в жилой дом на Цимлянской улице в Москве

Следователи начали обыск в УК в Щелкове после инцидента с местной жительницей

Обыски начались в управляющей компании в Щелкове после инцидента с местной жительницей

Путин отверг обвинения в пророссийской позиции премьера Венгрии

Внедорожник врезался в жилой дом на юго-востоке Москвы

Сотрудница управляющей компании, которая переехала на машине женщину в Щелкове, задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, следователи уже провели обыск в самой управляющей компании, на работу которой жаловались возмущенные жильцы.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречном в Щелкове 17 октября. По некоторым данным, местные жители пришли в управляющую компанию с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать. Она, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Пострадавшая получила ушибы и травмы ног.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликАлина ГилеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика