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18 октября, 15:15

Происшествия

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине девушку

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине девушку

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Полицейские задержали сотрудницу управляющей компании в Щелкове, которая сбила и переехала на машине местную жительницу. Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречном в Щелкове накануне. По некоторым данным, местные жители пришли в управляющую компанию с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать и, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Она получила ушибы и травмы ног.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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