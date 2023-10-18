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Новости

18 октября, 14:00

Происшествия

"Актуальный репортаж": СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

"Актуальный репортаж": СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.

По этому делу задержана еще одна женщина. Как сообщает ряд телеграм-каналов, гражданка Узбекистана родила двоих детей и якобы продала их москвичке. Оба ребенка зарегистрированы по поддельным документам.

По данным следствия, Юлия Логинова после специфической операции оказалась бесплодна. Известно, что женщина воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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