Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс

Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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