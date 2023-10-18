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18 октября, 12:15

В мире

Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс

Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс

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Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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