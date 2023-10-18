Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 миллиона человек. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Они также отметили, что в секторе Газа запасов основных продуктов питания осталось на две недели, а в магазинах – всего на четыре-пять дней.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По данным на 18 октября, число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины. При атаке ХАМАС пострадали порядка 4,5 тысячи и погибли более 1,4 тысячи граждан Израиля. Об этом заявили в Минздраве еврейского государства.

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