18 октября, 11:15Происшествия
СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.
По делу многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой задержана еще одна женщина. Как сообщает ряд телеграм-каналов, гражданка Узбекистана родила двоих детей и якобы продала их москвичке. Оба ребенка зарегистрированы по поддельным документам.
Генетическая экспертиза доказала, что никакой родственной связи с Логиновой у детей нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.