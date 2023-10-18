СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.

По делу многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой задержана еще одна женщина. Как сообщает ряд телеграм-каналов, гражданка Узбекистана родила двоих детей и якобы продала их москвичке. Оба ребенка зарегистрированы по поддельным документам.

Генетическая экспертиза доказала, что никакой родственной связи с Логиновой у детей нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.