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18 октября, 11:15

Происшествия

СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.

По делу многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой задержана еще одна женщина. Как сообщает ряд телеграм-каналов, гражданка Узбекистана родила двоих детей и якобы продала их москвичке. Оба ребенка зарегистрированы по поддельным документам.

Генетическая экспертиза доказала, что никакой родственной связи с Логиновой у детей нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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