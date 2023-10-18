Новости мира: в Шуафате начались столкновения между израильскими военными и палестинцами

Столкновения между израильскими военными и палестинцами не прекращаются на северо-востоке Иерусалима. Там расположен лагерь беженцев Шуафат. Улицы патрулируют усиленные наряды военных при поддержке специальной бронированной техники.

После ракетного удара по больнице в секторе Газа местные палестинцы пообещали жесткий ответ за эту атаку в течение суток. Число пострадавших после атаки на больницу не могут точно установить. СМИ сообщают, что только погибших насчитывается около 500. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.