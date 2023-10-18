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18 октября, 07:30

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Новости мира: в Шуафате начались столкновения между израильскими военными и палестинцами

Новости мира: в Шуафате начались столкновения между израильскими военными и палестинцами

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Столкновения между израильскими военными и палестинцами не прекращаются на северо-востоке Иерусалима. Там расположен лагерь беженцев Шуафат. Улицы патрулируют усиленные наряды военных при поддержке специальной бронированной техники.

После ракетного удара по больнице в секторе Газа местные палестинцы пообещали жесткий ответ за эту атаку в течение суток. Число пострадавших после атаки на больницу не могут точно установить. СМИ сообщают, что только погибших насчитывается около 500. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежомвидеоМаксим Шаманин
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