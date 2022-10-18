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Общество

Новости часа: жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали запускать в квартиры

Новости часа: жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали запускать в квартиры

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали запускать в квартиры. Об этом сообщили местные власти.

Почти 500 килограммов золота может находиться в выбрасываемой в РФ бытовой технике. Об этом заявила пресс-служба Российского экологического оператора.

В России достаточное количество препаратов для вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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