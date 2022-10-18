Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:15

Происшествия

Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека

Пассажиры перевернувшейся на Киевском шоссе маршрутки смогут получить страховые выплаты

Число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Новости часа: на восстановление поврежденного дома в Ейске потребуется около 5 месяцев

Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря – Хуснуллин

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

По последним данным властей Краснодарского края, число погибших при крушении самолета в Ейске возросло до 15 человек, еще семеро обратились за медицинской помощью.

Таким образом, число пострадавших увеличилось до 26, из них 23 пациента находятся в больнице. Жильцы уцелевших квартир возвращаются домой. А на восстановление сгоревшего подъезда, по оценкам экспертов, может уйти около пяти месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика