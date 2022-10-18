Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

По последним данным властей Краснодарского края, число погибших при крушении самолета в Ейске возросло до 15 человек, еще семеро обратились за медицинской помощью.

Таким образом, число пострадавших увеличилось до 26, из них 23 пациента находятся в больнице. Жильцы уцелевших квартир возвращаются домой. А на восстановление сгоревшего подъезда, по оценкам экспертов, может уйти около пяти месяцев.

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