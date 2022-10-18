18:30Политика
Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в Ейске возросло до 15 человек, госпитализированы 23 пострадавших. Об этом заявили власти Краснодарского края.
Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.
Электростанции Крыма начали передачу электроэнергии в новые регионы России. Об этом сообщили в компании "КрымТЭЦ".