Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в Ейске возросло до 15 человек, госпитализированы 23 пострадавших. Об этом заявили власти Краснодарского края.

Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Электростанции Крыма начали передачу электроэнергии в новые регионы России. Об этом сообщили в компании "КрымТЭЦ".