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Политика

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека

Пассажиры перевернувшейся на Киевском шоссе маршрутки смогут получить страховые выплаты

Число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Новости часа: на восстановление поврежденного дома в Ейске потребуется около 5 месяцев

Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря – Хуснуллин

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

Новости часа: Путин поддержал призывы повторно вакцинироваться от COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в Ейске возросло до 15 человек, госпитализированы 23 пострадавших. Об этом заявили власти Краснодарского края.

Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Электростанции Крыма начали передачу электроэнергии в новые регионы России. Об этом сообщили в компании "КрымТЭЦ".

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происшествиярегионыполитикавидеоМаксим Селиков
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