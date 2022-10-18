Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, среди них девять детей, в стационарах находятся 25 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

ЧП произошло вечером в понедельник, 17 октября. Самолет Су-34 упал на многоэтажный жилой дом в процессе выполнения пилотами тренировочного полета. Самим летчикам удалось спастись, они катапультировались из горящего судна.