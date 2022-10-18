Пассажиры перевернувшейся на Киевском шоссе маршрутки смогут получить страховые выплаты

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП на Киевском шоссе, а также родственники погибшей, смогут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

Для получения выплат необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность или же подтверждающие факт родства, свидетельство и справку о смерти, а также документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком.

Размеры выплат зависят от вида и тяжести травмы. Так, за несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.