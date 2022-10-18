Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения самолета. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

МВД проводит проверку по факту аварии на Киевском шоссе, где один человек погиб и девять пострадали.

Сертификаты на жилье покинувшим Херсонскую область будут выдавать по средней в РФ цене. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.