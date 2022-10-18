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Новости

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Общество

Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря – Хуснуллин

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

Новости часа: Путин поддержал призывы повторно вакцинироваться от COVID-19

Число погибших в результате пожара из-за падения самолета в Ейске выросло до 14 – СМИ

Новости часа: поврежденный дом в Ейске можно будет восстановить – губернатор

На восстановление дома в Ейске потребуется около пяти месяцев – эксперты

Новости часа: Песков сообщил об отсутствии указа о прекращении частичной мобилизации в РФ

Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения самолета. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

МВД проводит проверку по факту аварии на Киевском шоссе, где один человек погиб и девять пострадали.

Сертификаты на жилье покинувшим Херсонскую область будут выдавать по средней в РФ цене. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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