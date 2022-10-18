Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:30

Общество

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря – Хуснуллин

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

Новости часа: Путин поддержал призывы повторно вакцинироваться от COVID-19

Число погибших в результате пожара из-за падения самолета в Ейске выросло до 14 – СМИ

Новости часа: поврежденный дом в Ейске можно будет восстановить – губернатор

На восстановление дома в Ейске потребуется около пяти месяцев – эксперты

Новости часа: Песков сообщил об отсутствии указа о прекращении частичной мобилизации в РФ

Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

В Ейске организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушения самолета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в ейском доме после крушения самолета увеличилось до 14. Об этом сообщила Единая диспетчерская служба.

Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Госдума в I чтении дала право на кредитные каникулы мобилизованным учредителям малого бизнеса. Действие законопроекта распространяется на займы, оформленные заявителем (призванным на военную службу) до начала частичной мобилизации в России.

Читайте также
происшествиярегионыобществовидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика