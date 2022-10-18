16:30Общество
Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в ейском доме после крушения самолета увеличилось до 14. Об этом сообщила Единая диспетчерская служба.
Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Госдума в I чтении дала право на кредитные каникулы мобилизованным учредителям малого бизнеса. Действие законопроекта распространяется на займы, оформленные заявителем (призванным на военную службу) до начала частичной мобилизации в России.