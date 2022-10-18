В Ейске организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушения самолета

В Ейске люди начали приносить цветы и игрушки к пострадавшему дому, где произошло крушение самолета. Там организовали стихийный мемориал. Из-за падения бомбардировщика Су-34 погибли 13 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в ближайшее время специалисты оценят масштабы разрушений. В зависимости от экспертизы примут решение – будут ли восстанавливать дом или нет. Что касается выплат, то материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с 19 октября.

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