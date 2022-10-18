СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Следователи СК РФ в данный момент допрашивают пилотов упавшего самолета СУ-34 в Ейске и продолжают работать на месте трагедии.

По словам руководителя Управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светланы Петренко, следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, и персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

Как заявила Петренко, следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.