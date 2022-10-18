Очевидцы показали кадры с места крушения истребителя в Ейске

Место крушения истребителя в Ейске сняли очевидцы. При дневном свете виден масштаб аварии. Повсюду разбросаны обломки самолета, стоят сгоревшие машины, а также черный дом после пожара.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. В результате часть дома загорелась.

Погибли 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек пострадали, в том числе 5 детей. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.