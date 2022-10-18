Стали известны подробности аварии на Киевском шоссе с перевернувшейся маршруткой

На место аварии на Киевском шоссе, в результате которой перевернулась маршрутка, прибыл санитарный вертолет, чтобы эвакуировать пострадавших.

На месте происшествия работают медики. На данный момент известно об одном погибшем, еще девять пассажиров получили травмы.

По данным МЧС, сначала маршрутка столкнулась с легковой машиной. После этого водитель потерял управление, въехал в отбойник и опрокинулась. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.