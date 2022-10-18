Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Происшествия

Стали известны подробности аварии на Киевском шоссе с перевернувшейся маршруткой

Стали известны подробности аварии на Киевском шоссе с перевернувшейся маршруткой

Воздушная тревога прозвучала во многих областях Украины

Две машины скорой помощи столкнулись в центре Москвы

Один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с маршруткой в Москве

Стеллаж с алкоголем рухнул в супермаркете на юге Москвы

Жители многоэтажки в Воронеже пожаловались на вопли кота

Число пострадавших в ДТП с КамАЗом под Тамбовом выросло до 16

В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

На месте падения самолета в Ейске введен режим ЧС

Семьям погибших в результате ЧП в Ейске выплат 1 млн рублей

На место аварии на Киевском шоссе, в результате которой перевернулась маршрутка, прибыл санитарный вертолет, чтобы эвакуировать пострадавших.

На месте происшествия работают медики. На данный момент известно об одном погибшем, еще девять пассажиров получили травмы.

По данным МЧС, сначала маршрутка столкнулась с легковой машиной. После этого водитель потерял управление, въехал в отбойник и опрокинулась. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика