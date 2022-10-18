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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с КамАЗом под Тамбовом выросло до 16

Число пострадавших в ДТП с КамАЗом под Тамбовом выросло до 16

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Число пострадавших в результате столкновения КамАЗа с поездом под Тамбовом выросло до 16, в этом числе есть ребенок, сообщают в региональном МЧС. Уточняется, что двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Помощник машиниста погиб.

Авария произошла на переезде в Сампурском районе. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения не удалось избежать. Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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