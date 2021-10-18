ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе Ильичевки

Движение затруднено в районе поселка Ильичевка в ТиНАО. Там столкнулись Mazda и Lexus.

Очевидцы сообщают, что в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают полиция и спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.