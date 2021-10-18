К ответственности привлекут владельца оружия, из которого стреляли в пермской школе

Владельца оружия, из которого в пермской школе ученик устроил пальбу, лишат права на ношение и хранение огнестрела.

После произошедшего следователи возбудили два уголовных дела по статьям халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, в рабочем поселке Сарс под Пермью. По данным МВД, школьник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний выстрелил из оружия в стену и потолок.

В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.