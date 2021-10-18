Появилось видео эвакуации из пермской школы, где произошла стрельба

Появилось видео эвакуации из школы в Пермском крае, где шестиклассник открыл стрельбу. В кадре дети спокойно выходят на улицу, никто не бежит.

После стрельбы следователи возбудили два уголовных дела. По статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отец школьника, открывшего огонь, рассказал, как подросток мог достать оружие. По словам мужчины, охотничий карабин хранился дома в сейфе, но именно в этот день он попросил сына найти ключи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.