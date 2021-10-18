Сразу два уголовных дела возбудили после стрельбы в школе в Пермском крае

Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае. По статьям халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также сейчас проводят доследственную проверку по факту покушения на убийство.

Отец школьника, открывшего стрельбу, уже рассказал, как подросток мог достать оружие. По словам мужчины, охотничий карабин "Сайга" хранился дома в сейфе, но именно 18 октября он попросил сына найти ключи.

Инцидент произошел утром 18 октября в одной из школ Октябрьского городского округа Пермского края. Ученик шестого класса произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.

Подростка обезвредила директор школы. Затем ученика задержали сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают мотивы случившегося и где школьник приобрел оружие.

В региональном Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадал один человек. У него диагностировали небольшие ссадины, после осмотра его отпустили домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.