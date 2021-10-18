СК возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в пермской школе

Уголовное дело по статье о халатности и оказанию небезопасных услуг возбуждено после выстрелов в школе Перми, сообщили в Следственном комитете РФ.

Утром 18 октября 12-летний стрелок пришел в школу с охотничьим ружьем "Сайга". Оружие он, предположительно, стащил у отца. Стрелявшего школьника обезвредила директор, рассказали в полиции. Уроки 18 октября отменили.

Все произошло в рабочем поселке Сарс. Занятий в тот момент в классах не проводились. Ученик дважды выстрелил в потолок и попытался скрыться. В данный момент он задержан.

Местные СМИ со ссылкой на полицейских пишут, что при задержании подросток выкрикивал несвязные фразы, жаловался на травлю со стороны одноклассников и утверждал, что получил указания от бога.

По предварительным данным, после стрельбы осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.