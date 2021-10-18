Избитый в метро москвич восстанавливается после операции

Избитый в московском метро Роман Ковалев восстанавливается после операции. Полторы недели назад ему сделали операцию на лице.

По словам Ковалева, проблемы остаются с давлением, из-за этого часто болит голова. Парень не исключает, что это может быть на нервной почве. По его словам, он не привык к такому количеству внимания.

4 октября трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.

В СК приняли решение наградить мужчину. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.