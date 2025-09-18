Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 сентября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: спасатели извлекли тела погибших из вездехода, затонувшего в Забайкалье

Крыша загорелась у административного здания на Павелецкой набережной

Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Новости регионов: крыша загорелась в общежитии в Иванове

Неизвестные украли более тысячи пожарных шлангов в Одинцове

Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Спасатели извлекли тела всех пяти погибших из вездехода, затонувшего в озере в Забайкалье. Теперь со дна пытаются достать сам транспорт. На место трагедии подогнали тяжелую технику. Авария произошла накануне. По предварительным данным, у гусеничного вездехода, на борту которого были девять геологов, при спуске отказали тормоза. Спастись удалось лишь четверым.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту четыре километра. Как сообщили в региональном МЧС, шлейф распространяется вглубь полуострова. На его пути населенных пунктов нет.

Более тысячи пожарных шлангов украли за несколько месяцев из жилых комплексов в Одинцовском районе. Неизвестные приезжали на машине с наклейками якобы сервиса доставки, под видом курьеров заходили в подъезды и выносили противопожарное оборудование.

происшествиярегионывидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин