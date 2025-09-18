Новости регионов: спасатели извлекли тела погибших из вездехода, затонувшего в Забайкалье

Спасатели извлекли тела всех пяти погибших из вездехода, затонувшего в озере в Забайкалье. Теперь со дна пытаются достать сам транспорт. На место трагедии подогнали тяжелую технику. Авария произошла накануне. По предварительным данным, у гусеничного вездехода, на борту которого были девять геологов, при спуске отказали тормоза. Спастись удалось лишь четверым.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту четыре километра. Как сообщили в региональном МЧС, шлейф распространяется вглубь полуострова. На его пути населенных пунктов нет.

Более тысячи пожарных шлангов украли за несколько месяцев из жилых комплексов в Одинцовском районе. Неизвестные приезжали на машине с наклейками якобы сервиса доставки, под видом курьеров заходили в подъезды и выносили противопожарное оборудование.

