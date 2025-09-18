Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 километра. Об этом сообщили в региональном МЧС. Шлейф растянулся на юго-запад вглубь полуострова. При этом на пути нет населенных пунктов. Если ветер изменит направление, пепел может выпасть в поселках Ключи и Майский. Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность может быть небезопасна для воздушного транспорта.

Первые сугробы в этом сезоне зафиксировали в Якутии. На западе региона в поселке Шологонцы после снегопада образовался снежный покров высотой 10 сантиметров. Метеорологи отмечают, что это даже для Якутии в середине сентября не характерно. По наблюдениям синоптиков, последний раз столько снега в это время выпадало в 2019 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.