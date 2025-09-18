Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Адвокат Газманова рассказал о деле против Геворка Саркисяна

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 километра. Об этом сообщили в региональном МЧС. Шлейф растянулся на юго-запад вглубь полуострова. При этом на пути нет населенных пунктов. Если ветер изменит направление, пепел может выпасть в поселках Ключи и Майский. Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает, что его активность может быть небезопасна для воздушного транспорта.

Первые сугробы в этом сезоне зафиксировали в Якутии. На западе региона в поселке Шологонцы после снегопада образовался снежный покров высотой 10 сантиметров. Метеорологи отмечают, что это даже для Якутии в середине сентября не характерно. По наблюдениям синоптиков, последний раз столько снега в это время выпадало в 2019 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова