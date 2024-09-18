Новости мира: тайфун "Бебинка" на Филиппинах унес жизни 20 человек

Тайфун "Бебинка", который обрушился на центральные и южные острова Филиппин, унес жизни 20 человек. По данным властей, не менее 11 человек получили ранения, как минимум 14 граждан пропали без вести. Мощный циклон затронул около 600 тысяч человек.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Индии вируса Нипах. Он считается одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует. Вирус распространяется летучими мышами.

В Берлине совместную акцию провели фурри и квадроберы – любители носить костюмы животных и копировать их повадки. Взрослые люди в масках кошек, собак и других зверей провели первую массовую встречу.

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