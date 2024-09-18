Информагентство Sky News Arabia заявило о причастности Израиля к взрывам пейджеров

Информагентство Sky News Arabia, не называя источников, подтвердило причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане. СМИ сообщило, что израильские разведчики оснастили устройства небольшим количеством взрывчатки – около 20 граммов. Якобы решение об атаке через пейджеры было принято на совещании с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Между тем в Госдепе заявили, что Соединенные штаты не знали об операции и не были в ней замешаны. По данным СМИ, за несколько минут до взрывов главе Пентагона звонил министр обороны Израиля Йоав Галант, который предупредил о готовящейся операции. Что именно произойдет, он не сказал.

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