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18 сентября, 19:30

Происшествия

Информагентство Sky News Arabia заявило о причастности Израиля к взрывам пейджеров

Информагентство Sky News Arabia заявило о причастности Израиля к взрывам пейджеров

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Информагентство Sky News Arabia, не называя источников, подтвердило причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане. СМИ сообщило, что израильские разведчики оснастили устройства небольшим количеством взрывчатки – около 20 граммов. Якобы решение об атаке через пейджеры было принято на совещании с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Между тем в Госдепе заявили, что Соединенные штаты не знали об операции и не были в ней замешаны. По данным СМИ, за несколько минут до взрывов главе Пентагона звонил министр обороны Израиля Йоав Галант, который предупредил о готовящейся операции. Что именно произойдет, он не сказал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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