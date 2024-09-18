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18 сентября, 16:45

Происшествия

Компания Gold Apollo произвела взорвавшиеся в Ливане пейджеры

Компания Gold Apollo произвела взорвавшиеся в Ливане пейджеры

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Взорвавшиеся в Ливане несколько тысяч пейджеров были, предположительно, произведены фирмой Gold Apollo. Согласно американским источникам, гаджеты импортировали из Тайваня и начинили взрывчаткой перед поставкой в Ливан. Однако в компании заявили, что устройства они не изготавливали. По одной из версий, их сделали на заводе в Венгрии, который имеет право использовать бренд Gold Apollo.

Партию из пяти тысяч устройств ввезли в Ливан еще в начале 2024 года, после чего ими начали пользоваться члены "Хезболлы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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