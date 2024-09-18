Российский МИД осудил подрыв пяти тыс пейджеров в Ливане

Россия считает взрыв пейджеров в Ливане актом терроризма и попыткой разжечь конфликт в регионе и требует тщательного расследования. Об этом заявили в МИД РФ.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники, "Моссад" дистанционно взорвала пять тысяч устройств, закупленных "Хезболлой". По последним данным, пострадали порядка четырех тысяч человек, еще 11 погибли.

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