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18 сентября, 13:45

Происшествия

Российский МИД осудил подрыв пяти тыс пейджеров в Ливане

Российский МИД осудил подрыв пяти тыс пейджеров в Ливане

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Россия считает взрыв пейджеров в Ливане актом терроризма и попыткой разжечь конфликт в регионе и требует тщательного расследования. Об этом заявили в МИД РФ.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники, "Моссад" дистанционно взорвала пять тысяч устройств, закупленных "Хезболлой". По последним данным, пострадали порядка четырех тысяч человек, еще 11 погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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