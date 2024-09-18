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Новости

Новости

18 сентября, 13:30

Новости

Новости регионов: площадь пожара в Уссурийске составляет 3 тысячи квадратных метров

Новости регионов: площадь пожара в Уссурийске составляет 3 тысячи квадратных метров

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в суд

ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе Южного Бутова

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Пять зданий горят в Уссурийске, сообщили в МЧС. Там начался пожар на складе, площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. На месте работают более 70 специалистов, также прибыл пожарный поезд. Причиной пожара мог стать загоревшийся кузов грузовика, который перевозил монтажную пену. Водитель машины рассказал, что услышал грохот в прицепе во время разгрузки. Ему сказали, что в автомобиле что-то горит, после этого он стал отгонять машину подальше от строений.

ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России террористическую идеологию и вербовала людей. Преступников обнаружили в Татарстане, сообщили в ведомстве. Правоохранители обнаружили и изъяли экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей почти смыло пляж. Мощные потоки грязной воды устремились прямо в море. Кадрами с пляжа в Небуге поделились местные жители. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение. Жителей и туристов предупреждают о ливнях с грозами, граде и шквалистом ветре. В некоторых районах возможны смерчи над морем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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