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18 сентября, 13:15

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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в суд

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в суд

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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в суд. Следствие настаивает на аресте. Ходатайство поступило в Московский гарнизонный военный суд.

Пашаева задержали 17 сентября, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.

Также экс-адвоката проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители считают, что в его деле могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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