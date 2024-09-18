Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в суд. Следствие настаивает на аресте. Ходатайство поступило в Московский гарнизонный военный суд.

Пашаева задержали 17 сентября, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.

Также экс-адвоката проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители считают, что в его деле могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.